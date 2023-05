Una tempesta di polvere ha causato un incidente stradale apocalittico

Uno scenario surreale, come nei peggiori film apocalittici. Una tempesta di sabbia ha seminato panico, distruzione e purtroppo morti negli Stati Uniti. Non in un'area desertica ma nella zona agricola dell'Illinois. Almeno sei persone sono rimaste uccise dopo che una tempesta di sabbia ha causato un maxi tamponamento che ha coinvolto decine di veicoli lungo la principale autostrada dello Stato non lontano da Springfield.

Nelle immagini di Nathan Cormier immagini già descritte dallo scrittore americano John Steinbeck, nel romanzo "Furore" - The Grapes of Wrath: l'evento non è frequente, ma in certe stagioni accade.

Il maggiore della polizia di stato dell'Illinois, Ryan Starrick, ha spiegato che sono stati più di trenta le persone che sono state ricoverate in ospedale con ferite che vanno da lievi a gravi. "La causa dell'incidente è dovuta ai venti eccessivi che soffiano sporcizia e sabbia dai campi agricoli attraverso l'autostrada, annullando la visibilità", ha spiegato ancora la polizia.