Incidente in impianto nucleare in Russia, ma Mosca minimizza

Una persona è rimasta uccisa in un incidente avvenuto in un impianto di arricchimento dell'uranio nella regione russa degli Urali, ma l'azienda dell'energia nucleare statale Rosatom ha dichiarato che il fatto non rappresenta una minaccia per la salute delle persone nella zona. La fabbrica ha spiegato che si sarebbe verificata la "depressurizzazione" di un serbatoio contenente esafluoruro di uranio impoverito, una sostanza chimica utilizzata nel processo di arricchimento dell'uranio stesso, ma che i livelli di radiazione nel sito e nell'area circostante erano normali. L'impianto elettrochimico si trova nella città da 78mila abitanti di Novouralsk, nella regione di Sverdlovsk.

"C'è stata una depressurizzazione di un serbatoio con esafluoruro di uranio impoverito del volume di un metro cubo. A seguito di un impatto meccanico, una persona è morta ", ha scritto l'agenzia russa Ria Novosti nei servizi di emergenza. Rosatom, che possiede l'impianto, ha dichiarato che la forma impoverita del composto è meno radioattiva dell'uranio naturale e non rappresenta una minaccia per la salute umana. "Non c'è alcun tipo di pericolo per i residenti della città di Novouralsk o per il personale dell'impianto", ha dichiarato in una nota l'impresa, secondo cui "l'incidente è stato prontamente localizzato, non crea rischi per la popolazione. L'officina è in fase di sanificazione. Il resto delle officine funziona come al solito ".

La Urals Electrochemical Combine (Ueip) è la più grande impresa al mondo per l'arricchimento dell'uranio fornito per soddisfare le esigenze delle centrali nucleari. Circa il 50% delle capacità industriali della Russia per la separazione degli isotopi di uranio e circa il 20% d quelle mondiali sarebbero concentrate nell'azienda. Più dell'80% dei suoi prodotti viene esportato.

