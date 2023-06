Un segnale difettoso, poi la carambola tra tre treni: il bilancio sale a 288 morti

Soccorritori ancora al lavoro tra i vagoni dei tre treni coinvolti nel peggior incidente ferroviario in India degli ultimi due decenni: almeno 288 persone sono morte venerdì quando un treno passeggeri è uscito dai binari e ne ha colpito un altro nei pressi del distretto di Balasore, nello stato orientale di Odisha.

Domenica altri cinque corpi sono stati portati in una scuola usata come camera mortuaria vicino al luogo dell'incidente mentre i sanitari non sanno ancora se il bilancio potrà definirsi definitivo.

L'incidente è avvenuto quando uno dei treni è uscito dal binario principale su un binario laterale e si è scontrato con un treno merci fermo, provocandone il deragliamento e la successiva collisione con un terzo treno in arrivo mentre viaggiava alla velocità di oltre 100 chilometri orari.

Gli operai con macchinari pesanti sono all'opera per ripristinare binari danneggiati, i treni distrutti e i cavi elettrici, mentre i parenti osservano sconvolti il luogo della tragedia. In un centro commerciale dove i corpi vengono portati per l'identificazione, dozzine di parenti hanno aspettato, molti piangevano e stringevano carte d'identità e foto di persone care scomparse. Le famiglie dei morti riceveranno in risarcimento un milione di rupie (circa 11mila euro) e 200mila rupie (circa 2.200 euro) per i feriti più gravi.

Le ferrovie indiane sono usate da più di 13 milioni di persone ogni giorno ma registrano un record negativi di sicurezza a causa dell'invecchiamento delle infrastrutture.