Oltre 500 persone sono finite in ospedale per un incidente nella metropolitana

Tragedia sfiorata in Cina. Un incidente avvenuto lungo la linea Changping della metropolitana di Pechino, nella serata del 14 dicembre, ha provocato centinaia di feriti, senza far registrare vittime. Un totale di 515 persone sono state portate in ospedale per accertamenti, 423 sono state dimesse, altre 67 sono ancora in cura e 25 sotto osservazione a causa di fratture. L'incidente è stato causato da un tamponamento tra treni provocato dallo sganciamento degli ultimi due vagoni di un convoglio intorno alle 18.57 di giovedì (11.57 in Italia), in uno degli orari di punta del trasporto pendolare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa cinese Xinhua, dalle prime indagini risulta che l'incidente è stato causato dalla neve caduta nelle scorse ore a Pechino, che avrebbe provocato un guasto all'impianto frenante di una delle carrozze che ha finito per impattare su quella immediatamente precedente. Il convoglio stava viaggiando su un tratto di binario scoperto quando l'incidente è avvenuto vicino alla stazione di Xi'erqi, diretto verso il distretto di Changping, nella parte nord di Pechino.

Dalla giornata del 12 dicembre, le autorità di Pechino hanno diramato un'allerta arancione per le forti nevicate, oltre a un'allerta gialla per la presenza di ghiaccio sulle strade. Il sistema di allerta in Cina prevede quattro categorie, a seconda del livello di gravità, dove il rosso è il più alto seguito da arancione, giallo e blu.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'autorità dei trasporti di Pechino si è scusata per l'inconveniente, lo spavento e le lesioni causate ai passeggeri e ha promesso di condurre un'indagine completa per migliorare le operazioni di viaggio in condizioni meteorologiche estreme e la risposta alle emergenze per garantire la sicurezza dei passeggeri. "Ci scusiamo per l'incidente avvenuto questa sera - aveva scritto già in serata sull'account ufficiale sul social media Weibo la società di gestione della metropolitana di Pechino -. I passeggeri che hanno lasciato i locali da soli durante l'evacuazione e che non si sono sentiti bene possono contattarci in qualsiasi momento. Ci faremo carico delle spese delle cure". Secondo le autorità, i dipartimenti competenti, compresi i trasporti, i vigili del fuoco, la sanità, la sicurezza pubblica e la risposta alle emergenze, hanno risposto rapidamente e hanno compiuto sforzi per salvare.