I 39 lavoratori intrappolati a mille metri sotto terra

I minatori sono bloccati da domenica pomeriggio a Sudbury, in Ontario, in seguito a un incidente che ha interrotto l'accesso all'uscita principale

Trentanove lavoratori sono intrappolati da più di 24 ore in una miniera nel Canada orientale, in Ontario, in seguito a un incidente - a quanto pare dovuto ad un problema meccanico - che ha interrotto l'accesso all'uscita principale. Secondo quanto reso noto dalla società proprietaria della miniera, la brasiliana Vale, nessuno dei minatori è rimasto ferito nell'incidente, avvenuto domenica pomeriggio. I lavoratori si trovano in diversi "ripari" tra i 900 e i 1.200 metri sotto terra.

L'operazione per evacuarli è in corso. "Le squadre di soccorso hanno raggiunto i minatori e stanno iniziando a spostarli tramite un sistema di scale di uscita secondario", si legge in una nota, in cui si precisa che i lavoratori hanno avuto cibo e acqua. "Nessuno era a bordo del sistema di trasporto principale quando si è verificato l'incidente", ha detto a Radio Canada la portavoce della compagnia, la quale ha spiegato che un pezzo di equipaggiamento pesante si è scontrato con l'ascensore del sistema di trasporto principale. Di conseguenza, il sistema usato per trasportare i lavoratori da e verso la superficie è andato fuori uso.

L'incidente nella miniera Totten Mine in Canada

Lo United Steelworkers, sindacato che rappresenta 30 dei 39 minatori intrappolati, si dice cautamente ottimista che tutti verranno evacuati in sicurezza. "Comprendiamo che questo salvataggio richiederà del tempo e siamo molto sollevati di sapere che i minatori sono attualmente illesi", ha twittato Doug Ford, il premier dell'Ontario. La miniera Totten Mine a Worthington, in Ontario, era stata chiusa nel 1972, ma la società ha terminato i lavori e l'ha riaperta nel 2014. È la prima miniera aperta nella zona da quarant'anni, secondo quanto si legge sul sito della società. Produce rame, nichel e metalli preziosi e vi lavorano circa duecento persone. Kalem McSween, portavoce del ministero provinciale del Lavoro, ha fatto sapere via e-mail che un team ispettivo indagherà sull'incidente una volta che le operazioni di soccorso saranno concluse.

Tutte le operazioni nella miniera di Totten sono state interrotte da domenica e la società proprietaria Vale ha fatto sapere che condurrà una valutazione prima di riprendere la produzione.