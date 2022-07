Scontro tra mongolfiere, una precipita: paura tra i turisti

Momenti di panico nella città di Luxor, in Egitto, dove nei giorni scorsi due mongolfiere si sono scontrate in volo. Dopo l'incidente le autorità locali sono state costrette a sospendere tutti i voli di mongolfiere, in attesa di fare chiarezza su quanto avvenuto nella nota città egiziana. Come mostrano le impressionanti immagini finite sui social, una mongolfiera con 28 persone a bordo, compie una virata improvvisa, con il pallone aerostatico che finisce per colpire una seconda mongolfiera carica di turisti. Dopo il contatto, avvenuto a circa 60 metri dal suolo, il pallone ha iniziato a perdere quota sempre più velocemente, fino all'inevitabile impatto con il terreno. Una discesa troppo rapida che ha avuto le sue conseguenze: due persone sono rimaste ferite nell'incidente.

Non si tratta del primo caso simile in Egitto: nel 2013 furono 19 i turisti che persero la vita in un incidente tra mongolfiere, definito il peggiore di questo genere avvenuto a Luxor. In precedenza, nel 2009, un pallone aerostatico finì contro un ripetitore telefonico, provocando il ferimento di 16 persone.