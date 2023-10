Vola da 40 metri, sopravvive grazie alla chiamata del suo capo

Salvato da una chiamata del suo capo. È questa la realtà vissuta da un giovane belga di 22 anni, che martedì 3 ottobre era andato a scalare in solitaria vicino a Campan negli Alti Pirenei francesi. Secondo quanto racconta il sito di informazione locale France Bleu, durante il percorso il giovane è caduto da 40 metri ed è finito in uno stato di incoscienza durato tutta la notte. Il giorno successivo, il suo datore di lavoro si è preoccupato per la sua assenza e lo ha chiamato al cellulare alle 8 del mattino.

Grazie allo squillo del telefono il ragazzo è riuscito a svegliarsi e a rispondere. A quel punto il titolare gli ha consigliato di chiamare i servizi di emergenza. Poco dopo è arrivato sul posto dell'incidente un elicottero di Pierrefitte-Nestalas che ha prelevato lo scalatore portandolo all'ospedale di Pau. I medici hanno riscontrato svariati traumi fisici. Il giovane si trovava inoltre in stato di ipotermia dopo la notte fuori, ma non è più in pericolo. I servizi di emergenza non hanno esitato a parlare di situazione "miracolosa". Senza quella chiamata il ragazzo non sarebbe sopravvissuto.

La passione per la montagna coinvolge sempre più persone, ma non sempre si è preparati per affrontare determinati tipi di escursione. Numerosi gli incidenti segnalati anche quest'estate, sia in Italia che in Europa, che coinvolgono sia amatori che frequentatori abituali delle vette. Per evitare incidenti e traumi gli esperti ricordano l'importanza di avere un'attrezzatura idonea, di verificare le previsioni del tempo in anticipo e di muoversi preferibilmente in piccoli gruppi evitando scalate in solitaria.