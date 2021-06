Maxi incidente durante il maltempo, muoiono 10 persone: 9 sono bambini

Bilancio pesantissimo per un incidente stradale che ha coinvolto diversi veicoli, tra cui un pullman dove c’erano tanti bambini. La maggior parte delle vittime infatti si trovavano proprio sul mezzo pesante. In tutto sono morte 10 persone: 8 bambini dell’autobus, e un adulto e un bambino in un’altra auto. Salvo l’autista del bus, che i soccorritori sono riusciti ad estrarre dal mezzo in fiamme, ma per i piccoli seduti dietro, non c’è stato il tempo.

Il fatto è avvenuto lungo l'autostrada Interstate 65 in Alabama, negli Stati Uniti, durante una tempesta tropicale che ha colpito lo Stato del sud. Le giovani vittime avevano tra i 9 mesi e i 17 anni. Deceduto anche un 29enne che viaggiava col figlio di nove mesi su un piccolo Suv. Le altre vittime viaggiavano tutte sul bus di proprietà di una struttura che ospita ragazzi abbandonati o vittime di abusi.

Il maxi tamponamento ha fatto seguito ad un forte temporale che si è abbattuto sulla zona. Una tempesta tropicale con fortissime piogge e venti impressionanti.