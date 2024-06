Cade dal tapis roulant in palestra, ma dietro c'è una finestra aperta: 22enne muore precipitando nel vuoto

Morire precipitando da una finestra mentre si corre sul tapis roulant. Sembra impossibile, eppure è quanto accaduto a una ragazza di 22 anni in Indonesia. La giovane si stava allenando in palestra, ma ha perso l'equilibrio ed è caduta dalla finestra alle sue spalle che era spalancata. La tragedia si è consumata martedì scorso a Jalan Paris Dua, distretto di Pontianak, nella parte occidentale del Paese.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della struttura. Le immagini sono diventate virali sui social. Tra il macchinario e la finestra aperta c'era uno spazio di pochi centimetri. La ragazza ha provato ad aggrapparsi a un appiglio, ma era troppo tardi. I soccorsi sono stati inutili. La polizia ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. L'infisso avrebbe dovuto essere chiuso, come indicato da alcune scritte sui vetri.

NEW: Woman steps off the back of a treadmill and fatally falls out of a three-story window.



Devastating...



The incident happened in Pontianak, Indonesia while the woman was working out.



The 22-year-old victim had reportedly been exercising for about 30 minutes when she… pic.twitter.com/zt0OpCrrTr