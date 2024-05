Il presidente dell'Iran Raisi coinvolto in un incidente aereo

Il presidente dell'Iran Ebrahim Raisi e alcuni altri membri del Governo di Teheran sono dispersi dopo che l'elicottero sulla quale viaggiavano non è giunto a destinazione. Sono in corso missioni di ricerca e soccorso e si sospetta un incidente a causa della nebbia nella regione nella quale si trovavano. L'incidente nell'area forestale di ​Dizmar tra i villaggi di Uzi e Pir Dawood.

Con Raisi viaggiava il ministro degli esteri Hossein Amir-Abdollahian. L'elicottero si sarebbe schiantato vicino a Varzeghan, al confine con l'Azerbaigian. Raisi stava tornando nella capitale iraniana dopo un incontro con il leader azero Ilham Aliyev.

L'agenzia di stampa iraniana Irna ha diffuso le prime immagini delle squadre di ricerca: l'elicottero sarebbe stato costretto ad un atterraggio di emergenza in una zona impervia e boscosa. Le condizioni meteo sarebbero pessime, con una densa nebbia. Non vi sarebbero stati contatti con il personale che accompagnava Raisi.

Raisi aveva inaugurato con il leader dell'Azerbaigian Ilham Aliyev la diga di Qiz Qalasi, segnando un significativo sforzo di collaborazione tra i due paesi. Questa è la terza diga costruita congiuntamente da Iran e Azerbaigian. Durante l'incontro avevano sfidato gli Stati Uniti e l’Armenia: "Ad alcune persone non piace che ci riuniamo, ma per noi non importa."

Raisi era indicato come naturale erede dell'ayatollah Khamenei come leader supremo della repubblica islamica. Considerato un intransigente, con la presidenza Raisi ha portato a un irrigidimento dei rapporti internazionali con uno stallo nei negoziati con gli Stati Uniti. Anche sul piano interno sono esplose proteste su larga scala in tutto il paese alla fine del 2022 dopo la morte di Mahsa Amini, da parte di una popolazione che chiede maggiori diritti civili.