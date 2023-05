Sposini travolti da una ragazza ubriaca dopo il ricevimento di nozze: lei è morta, lui è gravissimo

Si promettono amore eterno, ma la loro vita insieme finisce prima di iniziare. Aric Hutchinson e Samantha "Sam" Miller erano marito e moglie solo da alcune ore, quando un'automobilista ubriaca li ha travolti: lei è morta, lui è in condizioni disperate. È accaduto venerdì sera a Folly Beach, nella Carolina del Sud.

Come racconta la Cnn, Sam (34 anni) e Aric (36 anni) si erano appena sposati. Si erano scambiati gli anelli, avevano pronunciato i voti nuziali e poi avevano festeggiato il loro amore con amici e parenti. Finito il ricevimento gli sposi erano saliti in auto e con loro c'erano altre due persone. Pochi istanti dopo la tragedia: un'altra auto li ha centrati. L'auto degli sposini, con il classico cartello "just married" (appena sposati, ndr) è stata semidistrutta, come ha confermato anche Andrew Gilreath, direttore della sicurezza pubblica di Folly Beach, una comunità sulla spiaggia vicino a Charleston. Sotto accusa per avere causato l'incidente è una ragazza di 25 anni, Jamie Lee Komoroski, risultata ubriaca. Avrebbe anche infranto i limiti di velocità.

La mamma di Aric, Annette Hutchison, ha lanciato una raccolta fondi GoFundMe per la sepoltura della nuora e le spese mediche del figlio. Ha spiegato che Aric ha riportato diverse fratture ossee e una lesione cerebrale. I medici lo hanno già sottoposto a un intervento: "Mi è stato consegnato l'anello nuziale di Aric in un sacchetto di plastica in ospedale, cinque ore dopo che Sam glielo aveva messo al dito e si erano letti a vicenda i loro voti. Aric ha perso l'amore della sua vita".