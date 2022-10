Bus di invitati al matrimonio precipita per 500 metri in un burrone: 25 morti

Il bilancio dello schianto è molto pesante. Venticinque morti e numerosi feriti. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina nello stato indiano dell'Uttarakhand, venti persone sono state tratte in salvo: stavano tutti andando in un villaggio per festeggiare un matrimonio. L'autobus stava trasportando gli invitati da Laldhang al villaggio di Bironkhal, nel distretto di Pauri Garhwal.

Percorrendo una strada scoscesa di montagna, arrivato a un tornante particolarmente stretto, è precipitato in una scarpata. Un volo di 500 metri verso valle. Le operazioni di soccorso sono state oltremodo complicate, a causa della zona impervia. Gli incidenti stradali nello stato subhimalayaano dell'Uttarakhhand sono molto frequenti, ancora più che nel resto del subcontinente.

La sicurezza stradale è notoriamente pessima in India. In base a un recente studio della World Bank, l'India, pur avendo l'1% del totale dei veicoli al mondo, registra l'11% degli incidenti stradali mortali, con una persona che perde la vita ogni 4 minuti. I dati ufficiali del governo parlano di 150 mila incidenti mortali ogni anno. Una strage quotidiana.