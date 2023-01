Camion "impazzito" travolge corteo funebre: 19 morti e 20 feriti

Spaventoso incidente stradale in Cina. Diciannove persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale nel villaggio di Taoling, a circa 30 chilometri a sud-est della città di Nanchang, provincia del Jiangxi, nel sudest della Cina. A renderlo noto sono stati i media di Stato. "L'incidente ha causato 19 vittime, 20 persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale", ha precisato la catena televisiva Cctv citando le autorità locali. Sono in corso indagini per capire le cause dell'incidente. Potrebbe aver avuto un peso la fitta nebbia. Il bilancio è provvisorio perché alcuni feriti sono in gravi condizioni.

Il sito web Jimu, affiliato all'Hubei Daily Media Group di proprietà statale, ha riferito che l'incidente è avvenuto quando un camion fuori controllo ha travolto un corteo funebre. La maggior parte dei morti e dei feriti erano partecipanti al funerale. Il mezzo pesante si è schiantato contro il gruppo di persone mentre queste erano in attesa fuori da un crematorio.

Un'ora dopo la diffusione della notizia dell'incidente, la polizia stradale di Nanchang ha emesso avvertimenti agli automobilisti per la presenza di "nebbia" nell'area. "La visibilità alla guida è precaria - ha avvertito la polizia - si prega di utilizzare fendinebbia. Rallentare, guidare lentamente, mantenere una distanza di sicurezza dall'auto che precede, evitare i pedoni e non cambiare corsia o andare avanti".

Gli incidenti stradali sono comuni in Cina a causa della mancanza di severi controlli di sicurezza. Il mese scorso, una persona è morta durante un tamponamento in autostrada nella Cina centrale che ha coinvolto centinaia di veicoli ed è stato causato dalla scarsa visibilità nella nebbia. E nel settembre dello scorso anno, 27 passeggeri sono morti dopo che un autobus che li trasportava alle strutture di quarantena nella provincia sud-occidentale di Guizhou si è ribaltato su un'autostrada.