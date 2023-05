Tragico schianto autobus-camion in autostrada: 14 morti e 25 feriti

Il bilancio è spaventoso. Quattordici persone sono morte e 25 sono rimaste ferite in Egitto dopo che un autobus del trasporto pubblico si è scontrato con un camion in autostrada. L'incidente stradale è avvenuto nel sud-ovest del Paese, sull'autostrada Assuit-Kharga, in una zona desertica a circa 400 km dal Cairo.

Diciassette ambulanze sono state inviate sul posto per trasportare i feriti agli ospedali, ha detto l'agenzia di stampa statale MENA citando il governatore locale. Guida spericolata, regole del traffico permissive e pessime condizioni stradali causano molti incidenti in Egitto. Hassan Mahdi, professore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Ain Shams del Cairo, qualche tempo fa spiegava al quotidiano Al-Monitor che "il fattore umano è la causa principale degli incidenti stradali. Se le strade fossero il problema, gli incidenti sarebbero ripetuti negli stessi punti. Il comportamento dei conducenti sulle strade in Egitto - eccesso di velocità e non rispetto delle corsie di traffico - causa gli incidenti stradali".

In tanti però chiedono una riorganizzazione del traffico dei mezzi pesanti, che sono quasi sempre coinvolti negli incidenti stradali più gravi. Secondo la NADA Foundation for Safer Egyptian Roads , un'organizzazione non governativa egiziana, il tasso di mortalità per incidenti stradali in Egitto è tra i più alti al mondo, con 42 morti ogni 100.000 individui. La fondazione ha affermato che gli incidenti stradali sono da tempo la prima causa di morte per i giovani egiziani di età compresa tra 15 e 35 anni e che una media di quattro bambini muoiono ogni giorno durante o in conseguenza di incidenti automobilistici. 50.000 persone vengono ferite o rimangono disabili ogni anno.