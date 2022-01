Incidente tra camion con materiale esplosivo e moto: scoppia tutto, almeno 17 morti

E' di almeno 17 morti e 59 feriti il bilancio dell'enorme esplosione avvenuta ieri ad Apiate, una località nei pressi della città mineraria di Bogoso, nell'ovest del Ghana.

E' stata causata da un incidente stradale che ha coinvolto un camion che trasportava materiale esplosivo e una moto, avvenuto vicino a un trasformatore elettrico. Decine di piccoli edifici sono andati distrutti. Scene di devastazione.

L'esplosione è avvenuta quando una motocicletta è finita sotto un camion che trasportava esplosivi. Il mezzo pesante era diretto verso la miniera d'oro di Chirano, gestita dalla Kinross con sede in Canada. Un portavoce di Kinross ha confermato l'incidente, dicendo che si è verificato a 140 km dalla miniera.

Fatal road accident in Ghana in West Africa. A car full of mining explosives was traveling to the mine and collided with a motorcycle. The explosion blew everything for tens of meters around. It is assumed that there are numerous victims. pic.twitter.com/v7VpqLgQbD