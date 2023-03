Minibus centra in pieno un albero: 5 morti e 27 feriti

Pesantissimo il bilancio di un incidente stradale in Marocco. Cinque persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite, di cui 12 gravi, in un incidente stradale avvenuto vicino a Rabat. A confermarlo sono state le autorità locali. Lo schianto sulla strada regionale 404 che collega il comune di Brachoua a Romani.

Un minibus ha colpito un albero dopo che l'autista ha perso il controllo del suo veicolo nei pressi della cittadina rurale di Brachoua, a una cinquantina di chilometri dalla capitale. Ha centrato in pieno l'albero, come mostrano le foto scattate sul posto. I feriti sono stati ricoverati in ospedale a Romani, i 5 più gravi a Rabat ed è stata aperta un'inchiesta. Non è chiaro perché l'autista abbia perso il controllo del mezzo.