Auto si schianta contro Suv dopo inseguimento della polizia, otto morti tra le lamiere: le foto shock dell'incidente

Bilancio pesantissimo, una strage sull'asfalto. Otto persone sono morte negli Stati Uniti in seguito a un incidente stradale nel sud del Texas, sull'autostrada US57, durante un inseguimento da parte della polizia di un presunto trafficante di migranti, nella contea di Zavala. Il veicolo, una Honda, che ha provocato l'incidente era guidato da una persona di 21 anni, accusata di aver trasportato irregolarmente cinque migranti in territorio statunitense, e che stava fuggendo dalla polizia su una strada a ovest di Batesville, cittadina situata a circa 100 km da Eagle Pass, al confine con il Messico.

La dinamica dell'incidente

La Honda ha superato incautamente un autoarticolato a 18 ruote in una zona con divieto di sorpasso, quindi si è schiantato "frontalmente" contro un Suv Chevy occupato da una coppia della Georgia, che ha preso fuoco dopo l'incidente. In seguito all'incidente, sette delle persone coinvolte sono morte sul posto mentre un'ottava è morta in ospedale, ha detto un portavoce del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Tra le vittime la coppia a bordo del Suv. Molti dei migranti morti provenivano dall'Honduras. Le identità delle vittime verranno rese note solo quando le loro famiglie verranno informate. L'autostrada è stata chiusa per diverse ore dopo l'incidente.

Il traffico di migranti in Texas

Il traffico di migranti su automobili, camion e container ferroviari è un'attività redditizia e pericolosa nel sud del Texas. Gli inseguimenti ad alta velocità che coinvolgono polizia e trafficanti sono all'ordine del giorno nelle contee di confine, come racconta oggi il quotidiano locale San Antonio Express News. Negli ultimi anni, dozzine di persone sono morte per il caldo mentre venivano trasportate su vagoni ferroviari e rimorchi di trattori. Ma ci sono anche stati incidenti stradali tragicamente simili a quello di ieri.

Nel marzo 2021, ad esempio, un trafficante di nome Sebastian Tovar, 27 anni, era fuggito dalla polizia in un inseguimento a tutta velocità per oltre settanta chilometri vicino a Del Rio. L'inseguimento si era concluso quando Tovar si era schiantato con il suo Dodge Ram contro un pick-up Ford che viaggiava in senso opposto sulla US 277. Otto passeggeri di Tovar, tutti immigrati privi di documenti, erano rimasti uccisi e un nono era rimasto gravemente ferito. Il trafficante in tribunale si era dichiarato colpevole di trasporto illegale di immigrati privi di documenti ed era stato condannato a 35 anni di prigione.

