Autobus fuori strada, è precipitato nel burrone per 200 metri: almeno 24 morti

Il bilancio è molto pesante. Almeno 24 persone sono morte e 21 sono ferite (alcune gravemente) in un terrificante incidente stradale in Perù. L'autobus stava viaggiando di notte sulle Ande tra le città di Huancayo e Huanta: per cause imprecisate è caduto in un burrone, per 200 metri, in località Huacoto. Tra le vittime ci sono anche due bambini.

Il sindaco di una città vicina al luogo dell'incidente di ieri ha detto a una radio locale che l'autostrada dove è avvenuto l'incidente era stata danneggiata da una frana un mese fa e non erano stati completati i lavori per rimettere a nuovo la carreggiata. Sul luogo dell'incidente sono stati inviati i vigili del fuoco delle città di Huanta e della provincia di Churcampa. G li abitanti del posto, i primi a raggiungere il luogo dell'incidente, hanno trovato e dato i primi aiuti ai passeggeri vivi a bordo del veicolo, incastrati tra le lamiere. Polizia e vigili del fuoco sono riusciti a liberare i sopravvissuti e a trasferirli negli ospedali più vicini.

Gli incidenti tra pullman sono comuni in Perù, soprattutto di notte e ancor di più sulle "autostrade" di montagna. I dati ufficiali indicano che più di 3.300 persone sono morte in incidenti stradali nel paese andino soltanto nel 2022. Come mostrano alcuni video che in queste ore vengono riproposti sui social network, la rete stradale nella zona dell'incidente è, da anni, in uno stato disastroso.

Informan de un terrible accidente de tránsito, con más de 20 fallecidos, en la carretera Huancayo - Huanta-Huamanga. Hace casi un año, había sido testigo de lo peligroso de esta vía, no obstante que está considerado como una vía nacional https://t.co/aX9FTzkBQe September 18, 2023

Continua a leggere su Today.it...