Resta incastrato per sei giorni sotto al ponte dopo l'incidente: trovato per caso, è vivo per miracolo

Se non è un miracolo, poco ci manca. Un autista intrappolato nel suo mezzo pesante sotto un ponte per sei giorni dopo un incidente in Indiana è stato trovato, vivo, da due pescatori. Mario Garcia e il genero Nivardo De La Torre, che si erano avventurati sulle sponde il 26 dicembre a fare due passi aspettando le loro mogli. Sotto a un viadotto a Portage hanno trovato Matthew Reum, 27 anni, di Mishawaka, il cui camion si era schiantato sull'Interstate 94 il 20 dicembre. Reum è vivo, gli è stata amputata una gamba dallo stinco in giù, è in terapia intensiva e dovrebbe cavarsela, secondo quanto riferisce il suo sindacato Boilermakers Local 374.

Mario Garcia si era avvicinato alla lamiere del camion e stava spostando un airbag quando il signor Reum, al posto di guida, "si è svegliato". Con le poche forze rimaste ha detto lui stesso ai due uomini che era rimasto intrappolato e bloccato sul sedile. "Ha detto che ha provato a lungo a urlare, e urlare, ma nessuno lo ha mai sentito", ha aggiunto Garcia. Il rumore dell'acqua ha sempre sovrastato le sue grida. Sul posto è arrivata l'ambulanza che ha portato Reum al Memorial Hospital di South Bend, secondo quanto riferisce la CBS, che cita il sergente Glen Fifield della polizia di stato dell'Indiana.

La polizia ha chiarito, in conferenza stampa, che "se non fosse stato per le due persone che stavano camminando sulle sponde del torrente, questo incidente molto probabilmente avrebbe avuto un esito diverso. Non c'erano state segnalazioni di incidenti in zona prima che i pescatori trovassero il veicolo". "Faceva freddo e non credo che Matthew avrebbe superato un'altra notte", ha detto il sergente Fifield. "Ma questa è la mia opinione personale". Garcia ha aggiunto: "Reum mi ha detto che è lì da molto tempo e che aveva quasi perso ogni speranza".