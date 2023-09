Il suv si schianta nel ristorante pieno di clienti

Venticinque persone ferite, scene di panico e un ristorante devastato: è il bilancio di un incidente da film avvenuto a Rosenberg, alla periferia di Houston, nello Stato del Texas. Intorno alle 11.20 di lunedì mattina, 4 settembre, un suv rosso rubino è piombato nel lato sud di un ristorante, a quell'ora già pieno di clienti che celebravano il Labor day, la festa americana del lavoro che negli Stati Uniti si festeggia il primo lunedì di settembre.

L'auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato la vetrata, parte della mattonata della sala e colpito decine di persone. Nessuno è in pericolo di vita, ma alcuni clienti sono rimasti feriti in modo grave. L'età dei feriti va dai 12 ai 60 anni. Alla guida del suv c'era un uomo di trent'anni: non è rimasto ferito in modo grave e ora è sotto inchiesta da parte della polizia.

Gli agenti hanno effettuato sul posto gli accertamenti necessari per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente. Nelle prossime ore potrebbero essere diffuse le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza che si trovano intorno all'area.

Continua a leggere su Today.it...