Scontro frontale tra due treni con 57 morti: chi è il ferroviere arrestato oggi

Un ispettore ferroviario greco è stato arrestato oggi, a più di un mese dal disastro ferroviario che ha causato 57 morti nella Grecia centrale e ha scioccato il paese. L'uomo, un supervisore dei capostazione, è stato accusato del reato di "interruzione della sicurezza del traffico". E' il secondo a essere incriminato per l'incidente avvenuto vicino Larissa

L'ispettore dei capostazione, 63 anni, era in servizio durante la sera dell'incidente, è stato accusato di "disturbo della sicurezza stradale" e "omicidio colposo", secondo la stessa fonte. Rischia una pena che va dai dieci anni di carcere all'ergastolo. Anche il capostazione in servizio al momento dell'incidente, Vassilis Samaras, 57 anni, è in stato di fermo da settimane. Aveva ammesso la sua responsabilità nello scontro frontale tra un treno passeggeri e un convoglio merci a Tempi.

Senza che fosse scattato alcun allarme, i due treni avevano percorso diversi chilometri sullo stesso binario prima di scontrarsi frontalmente provocando un incendio e la distruzione di due locomotive e di due vagoni del treno passeggeri Atene-Salonicco. Tra le 57 vittime e decine di feriti molti giovani che tornavano a Salonicco, grande città universitaria del nord, dopo un lungo weekend nella capitale.

Altri due capostazione, in servizio la sera del 28 febbraio, erano stati indagati e fermati per aver abbandonato il loro posto prima dell'oraro di fine del loro turno, lasciando Vassilis Samaras, il capostazione meno esperto, da solo. Ma questi due ferrovieri sono stati rilasciati all'inizio della settimana dopo il versamento di una cauzione di 10.000 euro.

Oltre alle responsabilità dei capistazione in servizio, che saranno appurate nel corso delle indagini e in fase processuale, l'incidente ferroviario, il peggiore di sempre in Grecia, ha messo in luce le croniche carenze delle ferrovie elleniche e i ritardi nell'ammodernamento dei sistemi di sicurezza. Da allora è scoppiato un movimento di proteste e manifestazioni: l'8 marzo 65mila persone sono scese in piazza in tutto il Paese, 40mila nella sola Atene. Intanto i treni passeggeri che forniscono il collegamento tra Atene e Salonicco sono ancora fermi.