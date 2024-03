"Stavano guardando il cricket al cellulare": sotto accusa i macchinisti che travolsero 14 persone

Nuovi dettagli chiariscono le responsabilità del drammatico incidente ferroviario dello scorso ottobre, quando 14 persone persero la vita a causa dello schianto tra due treni tra le città di Alamanda e Kantakapalle, nel Sud-Est dell'India. Le prime ricostruzioni avevano già parlato di un "errore umano" all'origine dello schianto, ma ora il ministro delle ferrovie indiano ha riferito quanto emerso dalle indagini: "Il recente caso in Andhra Pradesh è accaduto perché sia il loco-pilota che il co-pilota sono stati distratti dalla partita di cricket", ha detto Ashwini Vaishnaw, citato dall'agenzia di stampa Press trust of India.

La collisione è infatti avvenuta mentre si disputava l'importante match tra la nazionale indiana e l'Inghilterra durante la Coppa del mondo di cricket, uno sport che nel popoloso Paese conta centinaia di milioni di appassionati.

"Ora stiamo installando sistemi in grado di rilevare qualsiasi distrazione di questo tipo e assicurarci che i macchinisti e gli assistenti piloti siano completamente concentrati sulla conduzione del treno", ha aggiunto il ministro delle ferrovie.

🚨 Two passenger trains collided in Vizianagaram district, Andhra Pradesh last night. 13 people died and 40 injured. (ANI) pic.twitter.com/hbtSQteLbj