Schianto contro auto che viaggia contromano: morti madre e cinque bambini

Gravissimo incidente stradale negli Usa. Una madre e cinque bambini (non è chiaro quanti di essi fossero suoi figli) sono morti in un grave incidente stradale sull'Interstate 90 vicino ad Hampshire, in Illinois. Morta anche la conducente dell'auto con la quale si è scontrata. La tragedia è avvenuta attorno alle 2 del mattino di domenica.

La donna stava viaggiando su un mini van con un altro uomo e i bambini quando si è scontrata in pieno con un'altra auto guidata da una giovane donna. I due veicoli hanno preso fuoco e per quasi tutte le persone a bordo non c'è stato niente da fare. Una delle due vetture, quella su cui viaggiava da sola la 22enne Jennifer Fernandez, morta sul colpo, aveva imboccato l'autostrada contromano.

Il bilancio comprende anche un ferito grave: alla guida del van c'era Thomas Dobosz, 32 anni. Il pauroso scontro ha coinvolto un furgone e un'auto che hanno poi preso fuoco. Le altre vittime sono Lauren Dobosz, 31 anni, due bambini di 13 anni, uno di 7, una di 6 e una di 5, secondo la polizia dell'Illinois.