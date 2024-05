Pullman contro tir, un bus finisce nel burrone: 19 morti in doppio incidente

Almeno 19 morti e decine di feriti. Questo il drammatico bilancio di un doppio incidente stradale avvenuto in Perù, un Paese in cui ogni anno oltre 3mila persone perdono la vita in strada.

Doppio incidente in Perù: 19 morti

La prima tragedia è avvenuta nella città di Pasco, dove un camion si è scontrato contro un mezzo adibito al trasporto di passeggeri: undici le vittime, tra cui tre bambini piccoli. Il secondo incidente è invece avvenuto nella regione di Ancash: un bus è uscito fuori strada ed è precipitato in un burrone profondo circa 400 metri, fino a raggiungere un fiume. Qui il bilancio è stato di almeno otto morti e sette feriti.

Oltre 3mila vittime ogni anno

Un portavoce della Sovrintendenza al trasporto terrestre di persone e merci (Sutran) ha spiegato che nelle ultime settimane il numero degli incidenti stradali è aumentato a causa delle condizioni meteorologiche, in particolare per le piogge e le dense nebbie sulle montagne, oltre al fattore umano, soprattutto per eccesso di velocità. Secondo i dati del Consiglio nazionale per la sicurezza stradale, ogni anno in Perù muoiono circa 3.000 persone in incidenti stradali e circa 55.000 rimangono ferite.