Morta la donna incinta foto simbolo Mariupol

È morta la donna incinta fotografa all'ospedale di Mariupol bombardato, una delle foto simbolo di quella tragedia. La donna fu fotografa, distesa su una barella, mentre si teneva con le mani il grembo insanguinato. La foto fece il giro del mondo in pochi minuti. Ora è morta insieme al bambino, che i medici non sono riusciti a salvare.

Un'altra donna, Marianna Pidhurska, la beauty blogger fotografata con il pigiama a pois mentre scendeva le scale tra le macerie, la sera del 10 marzo ha invece dato alla luce una bambina.

Intanto i civili che cercano di scappare da Mariupol raccontano di scene disperate nella città in cui le forze russe hanno intensificato l'assedio. Secondo quanto si apprende in città manca l'elettricità e cibo e acqua stanno per finire tanto che gli abitanti hanno iniziato a saccheggiare negozi e farmacia.

Secondo il Comitato internazionale della Crose Rossa (Cicr) se un accordo non verrà raggiunto a Mariupol, si rischia lo scenario peggiore per centinaia di migliaia di civili. Le autorità locali spiegano che già ora si contanto 2187 morti tra i residenti.

