Cosa dobbiamo aspettarci dall'incontro tra Biden e Xi

C'è chi l'ha definito l'evento diplomatico dell'anno, ma l'incontro che si terrà a San Francisco, negli Stati Uniti, il prossimo 15 novembre certamente catturerà l'attenzione di molti, se non di tantissimi. Il presidente statunitense Joe Biden incontrerà il numero uno della Cina, Xi Jinping, nel secondo faccia a faccia da quando entrambi sono presidenti. La prima occasione c'è stata a Bali, sede del summit del G20 indonesiano del 2022, durante il quale Biden e Xi hanno tentato di limitare le distanza tra le due superpotenze. Ma poco dopo si è tornati al punto di partenza. Il casus belli è stato l'abbattimento di un pallone "spia" cinese nei cieli statunitensi da parte di Washington, proprio alla vigilia del viaggio del segretario di Stato Usa Antony Blinken in Cina.

Il lavoro "dietro le quinte"

Questa volta, per evitare ulteriori incidenti e assicurare il successo del "China-US Summit" (definizione usata da Pechino, a testimonianza del peso che la diplomazia cinese dà all'appuntamento) a latere del summit della Asia Pacific Economic Cooperation (Apec), c'è stato un lungo lavorio da parte di entrambe le diplomazie. Nei mesi scorsi, il presidente statunitense ha inviato in Cina una serie di funzionari di alto livello per dimostrare che gli Stati Uniti sono interessati al dialogo con il gigante asiatico. Lo scorso giugno, il segretario di Stato Blinken è volato in Cina per incontrare il suo omologo Wang Yi che ha contraccambiato la cortesia diplomatica lo scorso mese. Non sono mancati gli incontri su altri fronti, prima di tutto quello economico, con le visite incrociate del segretario al tesoro Janet Yellen e dello "zar dell'economia cinese" He Lifeng, che recentemente è stato nominato a capo delle politiche economiche della Repubblica Popolare. E ancora, gli incontri sul commercio e la visita nella capitale cinese del segretario statunitense Gina Raimondo e il faccia a faccia sul clima, con il dialogo aperto tra l'inviato speciale della Casa Bianca John Kerry e il ministro cinese Xie Zhenhua.

Il dilemma del dialogo militare

L'unico punto ancora da sciogliere è il riavvio del dialogo militare, interrotto da Pechino nell'agosto del 2022 in risposta alla visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Ed è proprio da qui che partiranno i due leader: Biden auspica di potersi sedere al tavolo con Xi e lavorare per ristabilire i contatti militari tra i due Paesi. Il ripristino degli scambi tra le rispettive forze armate potrebbe avvenire a tutto campo, stando a quanto dichiarato alla CNN dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

Il vuoto comunicativo non può fare altro che alimentare la tensione nelle zone calde, come il mar cinese meridionale, lo Stretto di Taiwan e l'Indo-Pacifico. Riprendere i canali militari diventa così prioritario e sembra che entrambe le superpotenze abbiano - almeno all'apparenza - abbattuto i limiti precedentemente esistenti. La rimozione del ministro della Difesa cinese Li Shangfu spiana la strada a un dialogo che Pechino aveva scelto di congelare. Perché il generale Li è sotto sanzioni degli Usa dal 2018 per l'acquisto di armi dalla Russia, nonostante la Cina abbia più volte chiesto la cancellazione delle sanzioni. Le misure americane contro il generale sono state a lungo una ragione di contrasto tra i comandi militari statunitensi e quelli cinesi.

Non solo la Difesa. I temi sul tavolo sono tanti. I due capi di Stato "avranno una comunicazione approfondita su questioni strategiche, generali e di direzione sulle relazioni Cina-Usa, nonché su questioni importanti relative alla pace e allo sviluppo globali", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning. La loro discussione verterà quindi su tematiche globali, come la guerra tra Israele e Hamas e l'invasione russa dell'Ucraina a quelle regionali, come i legami della Corea del Nord con Mosca a Taiwan. In agenda è anche previsto il dialogo sui diritti umani, fentanyl, relazioni commerciali ed economiche. Con ogni probabilità, Biden e Xi tratteranno anche dell'intelligenza artificiale, che negli anni è diventato un tema di scontro tra le due superpotenze. Secondo una indiscrezione del quotidiano South China Morning Post, i due leader vorranno trovare un accordo per vietare l'uso dell'intelligenza artificiale negli armamenti autonomi, come i droni, così come nel controllo e dispiegamento di testate nucleari.

C'è poi la questione Taiwan, l'isola che Pechino rivendica come parte della Repubblica popolare e che, al contempo, riceve sostegno militare da parte degli Stati Uniti. Per il Financial Times, la Cina vuole maggiori rassicurazioni su Taiwan, che Biden difficilmente concederà limitandosi a ribadire che gli Usa non appoggeranno l’indipendenza dell'isola.

Cosa aspettarsi

Un vertice senza intoppi potrebbe aiutare Xi a evitare, almeno temporaneamente, ulteriori restrizioni statunitensi sui trasferimenti di tecnologia e a sostenere la debole fiducia degli investitori stranieri in un'economia in difficoltà. Il presidente cinese vuole evitare lo scontro diretto con il suo omologo per garantire alla Cina ulteriore tempo con lo scopo di rafforzare il potere economico e militare della Cina nell'ottica di una competizioni tra le grandi potenze.

Il faccia a faccia tra Xi e Biden sarà probabilmente l'ultimo prima delle elezioni presidenziali americane del prossimo anno, il che significa che diminuiscono le possibilità di evitare un ulteriore allontanamento tra i due Paesi. Diversi analisti, però, non si aspettano grandi risultati dall'incontro tra i due leader, che dovranno risolvere il difficile compito di stabilire i limiti entro i quali le due superpotenze potranno muoversi o meno.