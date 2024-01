Blinken e Netanyahu, in corso l'incontro a Tel Aviv: le carte sul tavolo

È in corso l'incontro più atteso del tour in Medio Oriente del segretario di Stato americano Antony Blinken; quello con il premier Benjamin Netanyahu presso il quartier generale militare di Kirya, a Tel Aviv. Dopo il colloquio privato i due siederanno con l'intero gabinetto di guerra per affrontare le questioni più spinose sulla gestione del conflitto, in un momento in cui le tensioni con Hezbollah stanno aumentando e la distruzione della Striscia appare sempre più un disastro senza precedenti.

A ridosso del vertice Blinken-Netanyahu, il leader di Hamas ha chiesto sostegno ai Paesi musulmani con l'invio di armi, mentre le opinioni pubbliche delle due democrazie alleate hanno fatto sentire le proprie voci.

Ad alcune ore dall'inizio dell'incontro, il segretario di Stato Usa ha fornito aggiornamenti postando una foto sul suo profilo "X". "Ho incontrato il Primo ministro israeliano - scrive -. Abbiamo riaffermato il nostro sostegno al diritto di Israele di impedire che si verifichi un altro 7 ottobre. Ho anche sottolineato l'importanza di evitare danni ai civili, proteggere le infrastrutture civili e garantire la distribuzione dell'assistenza umanitaria in tutta Gaza", fa sapere Blinken.

La guerra verso una nuova fase?

Nella giornata dell'8 gennaio il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha annunciato che presto inizierà una "nuova fase" della guerra che sarà meno intensiva, con meno truppe di terra e meno attacchi aerei, più focalizzata su operazioni selettive basate sulle segnalazioni dell'intelligence". Un annuncio che sembrerebbe venire incontro alla richiesta statunitense, con l'amministrazione Biden ansiosa di vedere i combattimenti nella Striscia di Gaza diminuire e la situazione umanitaria migliorare in modo significativo.

Tuttavia Blinken si è detto preoccupato dall'itensificazione degli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano: "Questo è un momento di profonda tensione nella regione. Questo è un conflitto che potrebbe facilmente metastatizzare, causando ancora più insicurezza e ancora più sofferenza", ha affermato duranre la visita in Qatar domenica scorsa.

Segnali contrastanti sulla presunta "nuova fase" arrivano anche dalla Striscia: l'esercito israeliano ha infatti esteso le operazioni a Khan Yunis, una roccaforte di Hamas a Gaza dove sarebbero stati scoperti siti sotterranei, depositi di armi e altre infrastrutture. Lo ha affermato il portavoce militare annunciando l'uccisione "di circa 40 terroristi" e il ritrovamento di "importanti imbocchi di tunnel e e ingenti quantitativi di armi".

Ma Israele non colpisce solo obiettivi militari, e a Gaza i civili continuano a morire. Il bilancio del ministero della Salute ha aggiornato il bilancio a 23.210 morti e il Dipartimento di Stato americano, insieme alla nuova coordinatrice per gli aiuti umanitari e la ricostruzione nella Striscia di Gaza Sigrid Kaag, spingeranno su Netanyahu per "rafforzare il meccanismo per fornire assistenza umanitaria ai civili a Gaza e facilitare l'assistenza alla parte settentrionale della Striscia per consentire il ritorno degli sfollati".

I parenti delle vittime protestano contro Netanyahu

Al tavolo dell'incontro, Benjamin Netanyahu e Anthony Blinken si siedono oggi con il peso delle rispettive opinioni pubbliche sulle spalle.

Nella giornata di ieri, a poche ore dall'arrivo di Blinken a Tel Aviv, la polizia israeliana ha sgomberato con la forza una quarantina di manifestanti che bloccavano l'ingresso della Knesset (il Parlamento israeliano) a Gerusalemme chiedendo "elezioni subito". Uno dei dimostranti è stato arrestato, e tra gli organizzatori della protesta c'erano anche vari alcuni di persone uccise da Hamas il 7 ottobre.

Gli organizzatori della protesta, che fa capo al movimento Changing Direction e alla coalizione Elections Now, hanno affermato che "ogni speranza che il governo si elevasse al livello dell'emergenza si è infranta alla luce della sua condotta fallimentare, che si riflette nelle disfunzioni, nell'abbandono dei rapiti, in una ferita mortale all'immagine dello Stato".

A parlare è stato poi Roni Goren Ben-Zvi, il cui fratello Yonatan è tra le vittime del Nova festival: "Mio fratello è stato ucciso a causa di un uomo che da otto anni conduce una guerra privata contro l'intero Paese solo per poter sopravvivere, eludere la giustizia e continuare a derubare i nostri fondi", ha detto riferendosi al premier Benjamin Netanyahu." Solo gli sciocchi seguono le sue bugie. È un narcisista che non ha mai pensato alla sicurezza del Paese e dei suoi cittadini".

Manifestazione pro-Gaza a New-York, 325 arresti

Sulla sponda est degli Stati Uniti, intanto, folle di manifestanti hanno bloccato le maggiori strade di accesso a New York in un'ondata di manifestazioni pro-Gaza. I dimostranti si sono riuniti in vari sit-in sul Brooklyn Bridge, sul Manhattan Bridge, su quello di Williamsburg e all'Holland Tunnel, chiedendo il cessate il fuoco e scadendo slogan pro-Palestina.

Le proteste sono durate dalle 9.40 circa alle 11.15 della mattina, facendo registrare vari episodi di tensione tra automobilisti e manifestanti. La polizia è intervenuta arrestando 325 persone.

In Carlolina del Sud, il presidente Biden è stato interrotto da un gruppo di contestatori durante il discorso tenuto alla chiesa "Mother Emanuel". I dimostranti hanno chiesto a gran voce il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, mentre l leader della Casa Bianca ha provato a dare risposte soddisfacenti: "Vi capisco ed è per questo che sto continuando a lavorare con Israele per convincere il governo a ridurre la sua campagna militare a Gaza".

"Riprendere l'iniziativa di pace araba del 2002"

Con il vertice ancora non conclus, l'emittente israeliana Chabbel 12 fa sapere che gli Stati Uniti starebbero rilanciando l'Iniziativa di pace araba che l'Arabia Saudita ha sponsorizzato più di 20 anni fa come possibile quadro per porre fine alla guerra contro Hamas a Gaza. Poco prima, Riad ha fatto sapere tramite il proprio mbasciatore a Londra che "l'Arabia Saudita è interessata a normalizzare le relazioni con Israele dopo la guerra a Gaza, ma qualsiasi accordo deve portare alla creazione di uno Stato palestinese".