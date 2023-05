Com'è andato l'incontro tra Zelensky e il Papa: sulla pace posizioni distanti

Da una parte il comunicato, piuttosto cauto, della Santa Sede. Dall'altra le parole di Zelensky che ospite di "Porta a Porta" ha sottolineato che "vittima e aggressore non possono essere messi sullo stesso piano" e che se una soluzione per la pace va trovata questa deve accontentare prima di tutto Kiev. È durato 40 minuti l'incontro in Vaticano tra Zelensky e Papa Francesco. I due si erano visti l'ultima volta l'8 febbraio 2020, ben prima dello scoppio del conflitto. L'incontro di ieri è avvenuto in un mondo completamente cambiato.

Alla fine, al di là delle dichiarazioni di rito, l'incontro tra i due ha certificato che sulla pace le posizioni sono ancora distanti. Dalla Santa Sede, con una nota stampa, hanno fatto sapere che i temi del colloquio "sono riferibili alla situazione umanitaria e politica dell'Ucraina provocata dalla guerra in corso" e il Papa "ha assicurato la sua preghiera costante, testimoniata dai suoi tanti appelli pubblici e dall’invocazione continua al Signore per la pace, fin dal febbraio dello scorso anno". Questi i temi del colloquio secondo quanto riferito dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

"Entrambi - si legge ancora nella nota - hanno convenuto sulla necessità di continuare gli sforzi umanitari a sostegno della popolazione. Il Papa ha sottolineato in particolare la necessità urgente di 'gesti di umanità' nei confronti delle persone più fragili, vittime innocenti del conflitto".

Dal canto suo, Zelensky ha lanciato un appello al Papa affinché la Russia non venga considerata "alla pari" dell'Ucraina. In un tweet, dopo l'incontro con il Pontefice in Vaticano, il presidente ucraino ha fatto sapere di aver "parlato delle decine di migliaia di bambini ucraini deportati. Dobbiamo fare ogni sforzo per riportarli a casa", ha scritto. "Inoltre, ho chiesto di condannare i crimini russi in Ucraina. Perché vittima e aggressore non possono essere messi sullo stesso piano - ha aggiunto Zelensky - Ho anche parlato della nostra Formula di pace come unico algoritmo efficace per raggiungere una pace giusta. Ho proposto di aderire alla sua attuazione".

"Per me è stato un onore incontrare Sua Santità, però lui conosce la mia posizione: la guerra è in Ucraina e il piano deve essere dell'Ucraina. Siamo molto interessati a coinvolgere il Vaticano e l'Italia nella nostra Formula di pace", ha detto poi il presidente ucraino in un'intervista a Porta a Porta.

All'Ucraina "non servono mediatori, ma un piano di azioni per una pace giusta", ha detto Zelensky a Papa Francesco: "Con tutto il rispetto per il Papa, la questione è che non abbiamo bisogno di mediatori fra l'Ucraina e l'aggressore che ha occupato i nostri territori, noi dobbiamo fare e scrivere un piano di azione per una pace giusta in Ucraina". "Ho invitato il Papa come uno dei leader per lavorare alla formula della pace" ha detto ancora. "Ma non possiamo invitare la Russia che bloccherebbe tutto".

Parole, quelle di Zelensky, che certificano una situazione di stallo. Se la Santa Sede ha messo l'accento sui temi umanitari senza esporsi troppo da un punto di vista "politico", il leader ucraino, certamente meno diplomatico, ha ribadito con forza che la pace deve essere alle condizioni di Kiev. Un messaggio ben chiaro indirizzato sia al Pontefice che a Mosca.

Nel consueto discorso serale, Zelensky è stato più ottimista su un possibile ruolo del Vaticano nei difficile processo negoziale: "Ho incontrato Papa Francesco ed è stata una conversazione che potrebbe davvero influenzare la storia, potrebbe davvero aiutare a fermare il male dell'aggressione" ha detto Zelensky, riferendo di aver raccontato a Francesco "dei crimini commessi dagli occupanti russi contro il nostro popolo, della deportazione dei bambini ucraini... Ho chiesto a Sua Santità di aiutarci a riportare i nostri bambini in Ucraina".

"Ho parlato anche di altri punti della nostra formula di Pace, oltre al ritorno di tutti i deportati e i prigionieri. E credo che la volontà e la sincerità di Sua Santità - ha concluso Zelensky - possano avvicinare l'attuazione della nostra Formula di pace, possano avvicinare una pace giusta e onesta".