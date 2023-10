Le incursioni di Hamas con deltaplani che hanno sorpreso Israele

È raro che i militanti palestinesi riescano a entrare in Israele da Gaza, che è isolata e pesantemente sorvegliata dall'esercito israeliano. Eppure, è proprio quello che è successo questo sabato quando Hamas ha lanciato un attacco di ampie dimensioni contro Israele. Secondo un portavoce dell'esercito di Tel Aviv, in parallello alla pioggia di razzi scagliata da Gaza, i combattenti di Hamas sono riusciti a infiltrasi da "terra, mare e aria" nel territorio israeliano. Anche a bordo di deltaplani motorizzati.

Sui social, diversi video mostrano presunti militanti di Hamas che sorvolano i check point israeliani con dei deltaplani.

Footage of a hamas infiltrator using a motorized hang glider to get into Israel.



This is insane. pic.twitter.com/pUbmSEseUZ — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023

Hamas ha confermato indirettamente questo metodo pubblicando filmati dei loro combattenti che si addestrano sui parapendii.

#BREAKING Hamas publishes video footage of its fighters using motorized hang gliders to infiltrate southern Israel. pic.twitter.com/TBNsJa9DOl — Clash Report (@clashreport) October 7, 2023

Diverse immagini e testimonianze riferiscono anche di militanti a bordo di moto e pick-up che hanno superato le barriere che dividono la Striscia dai territori israeliani. Sembrano avere avuto meno successo, invece, le incursioni via mare: la marina militare di Tel Aviv sostiene di aver ucciso "dozzine" di militanti di Hamas che tentavano di arrivare in Israele su gommoni.

This morning the Israeli Navy killed a number of Hamas terrorists who attempted to infiltrate into Israel, the military says. pic.twitter.com/VafBR80OVA — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

