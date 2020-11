"Il medico di Diego Armando Maradona è indagato per omicidio colposo"

Lo scrive La Nacion, citando fonti informate. Il sospetto, tutto da provare, è che al Pibe non siano state fornite cure adeguate. L'ex campione è morto il 25 novembre

A causa di presunte irregolarità nel ricovero domiciliare del Pibe de oro, il Giudice ha disposto la perquisizione della casa e dell'ufficio del suo medico personale, Leopoldo Luque, "diventato il primo indagato dell’inchiesta che per il momento è di omicidio colposo". La Giustizia argentina ha avviato quindi un'indagine su Luque, medico personale di Diego Armando Maradona. Lo scrive La Nacion, citando fonti informate.

Perché Leopoldo Luque sarebbe indagato

Il sospetto, tutto da provare, è che a Maradona non siano state fornite cure adeguate. Luque è il primo e per ora unico indagato. Secondo le fonti del quotidiano "in virtù delle prove che si stanno accumulando è stata decisa la perquisizione. Se verranno confermate le irregolarità nel ricovero domestico di Maradona, si potrebbe configurare il reato di omicidio colposo". Le perquisizioni sono state ordinate dal procuratore di Benavidez Laura Capra e dai giudici e dai procuratori aggiunti di San Isidro, Patricio Ferrari e Cosme Irribaren.

Leopoldo Luque, il medico personale del Pibe de Oro, aveva operato di persona il Diez di un ematoma subdurale alla clinica Olivos il 3 novembre scorso. Sessanta agenti hanno perquisito casa e clinica del dottore, che mercoledì scorso non si trovava nella casa del campione argentino nel quartiere di San Andrés alla periferia di Buenos Aires ma ha chiamato il numero di emergenza 911 per richiedere un'ambulanza alle 12.16. Gli investigatori vogliono capire quante volte il dottor Luque è andato a casa per controllare il suo paziente.

Il più grande calciatore di tutti i tempi è morto il 25 novembre 2020. Aveva da poco compiuto 60 anni.