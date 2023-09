Perché l'India potrebbe presto cambiare nome

L'India potrebbe presto cambiare nome. Secondo quanto riportano i media locali, le sempre più forti pressioni nazionaliste nel Paese per allontanarsi dal passato coloniale stanno spingendo il governo di Narendra Modi a valutare l'uso di Bharat, il nome in hindi.

Un segnale si è avuto in occasione degli inviti al prossimo vertice del G20 a Nuova Delhi: nella lettera inviata ai partecipanti di un evento del summit, le autorità indiane hanno indicato la presenza del loro capo di Stato, Draupadi Murmu, sotto il titolo di "Presidente del Bharat". Una foto dell'invito è subito circolata su media e social, scatenando un dibattito nel Paese.

Il nome India è un'anglicizzazione della parola sanscrita per il fiume Indo, sindhu, e fu introdotto durante la dominazione coloniale inglese sull'India dal 1858 al 1947. Il nome Bharat, anch'esso sanscrito, ha origine da antichi testi religiosi indù, i Purana. I testi descrivono una vasta massa terrestre su cui vivono gli esseri umani, e una regione di questa massa continentale è chiamata Bharatavarsa.

