L'India libera un piccione viaggiatore: "Poteva essere una spia"

Finalmente libero. L'India ha rilasciato un piccione che era stato imprigionato per otto mesi con l'accusa di spionaggio L'uccello era stato intercettato a maggio dello scorso anno con un "messaggio illeggibile". Per questa ragione era stato messo in detenzione in una clinica veterinaria a Bombay (nell'ovest del Paese), prima di essere rilasciato il 30 gennaio dalla polizia, secondo quanto appreso dall'organizzazione per i diritti degli animali Peta.

Il Times of India ha rivelato che il messaggio era scritto in cinese. La circostanza aveva immediatamente allarmato gli investigatori. "La polizia aveva aperto una procedura per spionaggio contro l'uccello, ma ha chiuso il fascicolo al termine delle indagini", si legge sul quotidiano.

Non si tratta del primo arresto di piccioni viaggiatori per spionaggio in India. Nel 2016 uno di questi uccelli era stato imprigionato dopo essere stato intercettato vicino al confine pakistano mentre portava un messaggio minaccioso contro il primo ministro Narendra Modi.