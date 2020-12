L'infezione misteriosa che ha colpito centinaia di persone nel weekend

L'unica certezza è che non si tratta di Covid: i tamponi sono negativi. Una persona ha perso la vita e quasi trecento, tra cui decine di bambini, sono state ricoverate in ospedale ad Eluru, quasi 200mila abitanti nello stato dell'Andhra Pradesh, nel sud dell'India, durante il fine settimana, vittime di un'infezione misteriosa. L'origine è un rebus per i medici.

Quali sono i sintomi descritti? "I pazienti mostrano un'ampia gamma di sintomi: vomitano, hanno gli occhi che bruciano, svengono e soffrono di crisi epilettiche", fanno sapere i medici al quotidiano The Indian Express. Il Covid ha colpito duramente lo stato, che è il terzo più toccato del paese, con oltre 800mila positivi, ma il ministro alla Salute Alla Kali Krishna Srinivas ha fatto sapere in una nota che tutti gli ospedalizzati risultano negativi al virus Sars-CoV-2.

Srinivas ha escluso anche che la causa possa essere una contaminazione dell'acqua o dell'aria, e che si tratti di dengue o chikungunya, infezioni endemiche nello stato. Chandrababu Naidu, ex governatore e leader del partito di opposizione Telugu Desam Party in un tweet si dichiara invece sicuro: "L'incidente di Eluru è causato da agenti contaminanti; il governo deve dichiarare immediatamente lo stato di emergenza".

Whats happening? @ANI: Number of people falling sick in Eluru is increasing. From last night to this morning around 140 persons were admitted & discharged. Symptoms include nausea & fainting. Reason unkown: #AndhraPradesh pic.twitter.com/7QD9hU1vIF