L'India ha sparato per errore un missile supersonico contro il Pakistan

Una svista che non dovrebbe mai avvenire, soprattutto in un momento come questo, ma che per fortuna non ha provocato vittime. L'esercito indiano ha sparato per errore un missile contro il Pakistan, colpendo e danneggiando alcuni edifici, ma senza causare morti. Il ministero della Difesa indiano si è scusato per l'accaduto, definendolo "assai deplorevole": "Nel quadro di una operazione di manutenzione, una disfunzione tecnica ha portato al lancio accidentale di un missile - ha spiegato il Ministero in un comunicato - Il fatto che non ci sia stata alcuna perdita di vite umane per effetto dell'incidente rappresenta un sollievo". Le autorità indiane hanno anche avviato un'indagine per chiarire le responsabilità e l'esatta dinamica della vicenda.

La nota del Ministero indiano è arrivata qualche ora dopo il comunicato di condanna del Ministero degli Affari Esteri pakistano: "Si è trattato di una violazione ingiustificata dello spazio aereo nazionale "da parte di un oggetto volante supersonico di origine indiana. Un lancio imprudente che ha causato danni ad alcuni edifici, mettendo a repentaglio le vite dei civili e i velivoli che attraversavano lo spazio aereo pakistano. L'India - ha sottolineato il ministero pakistano - si dimostra insensibile rispetto alla pace e alla stabilita' regionale". Il Pakistan ha aggiunto anche di avere convocato l'incaricato d'affari indiano a Islamabad per consegnargli "una ferma protesta".

La sera dell'incidente, in una conferenza stampa, il portavoce dell'esercito pachistano, il maggiore generale Babar Ifthikar, aveva detto che il missile è partito da Sirsa ed è atterrato vicino a Mian Channu, nel distretto di Khaneval, viaggiando ad un'altezza di 12.190 metri e mettendo in pericolo i voli di linea nello spazio aereo sia pachistano che indiano: "L'incidente avrebbe potuto causare un grave disastro aereo e uccidere civili".