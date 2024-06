Liquore "al metanolo" fa strage: almeno 34 morti

Il metanolo torna a colpire. E, come spesso accade se c'è di mezzo l'alcol metilico, è strage. Una partita di alcol illegale ha ucciso 34 persone nello stato indiano meridionale del Tamil Nadu, mentre altre 100 sono ricoverate in ospedale. L'alcol, distillato clandestinamente, era stato infatti mescolato con metanolo. L'additivo illegale, usato per sofisticare alcolici, è altamente tossico (porta ad avvelenamento, cecità e/o morte anche solo in piccole quantità).

Succede tutto nel distretto di Kallakurichi. L'allarme è scattato quando decine di persone si sono presentate presso le strutture sanitarie della zona con vomito, dissenteria e mal di stomaco. Le indagini hanno appurato che tutte avevano bevuto un liquore.

Molti dei ricoverati in vari ospedali sono in gravi condizioni

Il governatore dello stato, M.K. Stalin, ha fatto sapere su X che la polizia ha già effettuato numerosi arresti in relazione all'incidente e ha messo in guardia su questo tipo di crimini, affermando che "saranno repressi con il pugno di ferro". Molti dei ricoverati in vari ospedali sono in gravi condizioni, il bilancio delle vittime potrebbe dunque sensibilmente aggravarsi nelle prossime ore.

L'alcol prodotto dalle distillerie illegali uccide ogni anno svariate decine di persone in India: nel 2023, 27 persone morirono avvelenate in Bihar e nel 2022, ci furono 42 vittime in Gujarat. In molti stati del subcontinente indiano c'è il divieto di produrre e vendere alcolici: il Tamil Nadu non è un "dry state", ma anche qui, come negli stati in cui esiste la proibizione, il mercato nero di bevande alcoliche è molto diffuso.

Lo scandalo in Italia nel 1986

Nel 1986 l'Italia fu scossa dal grande scandalo dell'avvelenamento di decine di persone (alcune delle quali persero la vita o rimasero invalide) per via dell'addizionamento del vino col metanolo, attuato da alcune aziende agricole e di distribuzione del Piemonte. Da allora c'è stata una profonda sensibilizzazione nell'opinione pubblica, con la concomitante diffusione capillare su tutto il territorio italiano dei nuclei anti-sofisticazione (NAS) dei carabinieri a controllo e tutela della qualità dei prodotti.