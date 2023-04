Mucca investita da un treno travolge e uccide un uomo mentre fa pipì

È morto mentre stava facendo pipì vicino ai binari. A travolgere Shivdayal Sharma, 82 anni, uccidendolo sul colpo, è stata una mucca finita addosso a lui dopo essere stata investita da un treno. L’incidente è avvenuto in India, nel distretto di Alwar, nello Stato del Rajasthan. I dettagli della tragedia sono riportati dai media locali.

Secondo quanto ricostruito, la mucca stava pascolando sui binari quando è stata centrata in pieno dal Vande Bharat Express, un treno che viaggia a una velocità di 130-160 km/h. L'urto con il convoglio ha sbalzato l’animale facendogli fare un volo di 30 metri, prima di finire addosso all'uomo, un ex elettricista delle ferrovie in pensione da 22 anni. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare. È morto sul posto. Un'altra persona che si trovava nelle vicinanze è invece riuscita per poco a evitare l'impatto con l'animale.