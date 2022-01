L'India vuole criminalizzare lo stupro coniugale, uomini minacciano sciopero del matrimonio

Questa settimana in India ha fatto trend su Twitter l'hashtag #MarriageStrike. Un'associazione ha lanciato l'idea di uno sciopero del matrimonio contro la possibilità che nel Paese venga criminalizzato lo stupro coniugale. L'India è una delle 36 nazioni del mondo in cui la violenza sessuale all'interno di una coppia sposata non è ritenuta un reato. Il codice penale, che risale ai tempi dell'Impero britannico, presuppone che il sesso all'interno del matrimonio sia intrinsecamente consensuale, affermando che "il rapporto sessuale di un uomo con la propria moglie, una moglie che non ha meno di quindici anni, non è uno stupro". Ma la Corte Suprema della nazione ha iniziato alcune udienze per decidere se accogliere le istanze di diversi gruppi della società civile che contestano la legge di cui chiedono un cambiamento.

Questo procedimento giudiziario è stato contestato da gruppi per i diritti degli uomini che si oppongono all'eventualità di un cambiamento del codice penale, e la Save Indian Family Foundation, che aiuta gli uomini a difendersi da false richieste di dote, a promuovere lo sciopero del matrimonio. “Se un uomo si sposa e viene accusato di stupro, non ha modo di difendersi. Non ha protezione", ha detto a Vice World News Anil Kumar, fondatore dell'associazione. “Tutto ciò che chiediamo è che il sesso forzato all'interno del matrimonio sia trattato in modo diverso dallo stupro da parte di un estraneo o di un parente. Il contesto è diverso, ci sono sfumature che devono essere considerate in modo che gli uomini innocenti non vengano puniti", ha detto lo stesso Kumar al Times. A suo avviso la legge sullo stupro coniugale potrebbe perseguire ingiustamente uomini sposati innocenti con false accuse di stupro, soprattutto come mezzo per le mogli per ottenere alimenti aggiuntivi nei casi di divorzio.

Il successo dell'hashtag dello sciopero del matrimonio ha scatenato anche ironia in rete. “#MarriageStrike è il trend più esilarante. Mi sento triste per ogni uomo celibe non per scelta, che pensa che le donne stiano tutte aspettando di sposarlo", ha scritto una utente su Twitter. Un'altra ha detto: “Complimenti agli uomini indiani per il trend di #MarriageStrike. Più potere a voi ragazzi. Per favore, continuate. Ho trovato una nuova scusa da dare ai miei genitori per rimandare i colloqui di matrimonio a casa mia. Grazie". Ma al di là delle battute in rete la questione è seria. Anche se è difficile stabilire con precisione la reale ampiezza del fenomeno, un'indagine nazionale sulla salute della famiglia condotta nel 2015 ha rilevato che la donna indiana media ha 17 volte più probabilità di subire violenze sessuali da parte del marito rispetto che rispetto ad estranei.