Convinse 27 donne a sposarlo per poi derubarle, un indiano più diabolico del 'truffatore di Tinder'

L'India ha scoperto di avere un corteggiatore seriale di donne ancora più diabolico del cosiddetto 'truffatore di Tinder', l'israeliano Shimon Hayut, che ha ingannato diverse donne facendole innamorare e poi convincendole a farsi prestare ingenti somme di denaro che non puntualmente non restituiva, ma anzi spariva dalla circolazione. Si tratta del 65enne Ramesh Chandra Swain, che è stato arrestato questo mese a Odisha, nella parte orientale del Paese, per aver ingannato in 43 anni almeno 14 donne, ma a quanto pare sono state in tutto 27, convincendole a sposarlo per poi derubarle di tutti i loro averi.

Come riporta il Times l'uomo si sarebbe spacciato per un funzionario sanitario che doveva continuare a viaggiare per controllare le strutture mediche della nazione, uno stratagemma che gli permetteva di stare lontano per lunghi periodi dalle sue varie mogli, senza destare sospetti. "Lo ha fatto principalmente per i loro soldi e per un po' di piacere sessuale", ha detto Sanjiv Satpathy, un alto funzionario di polizia, secondo cui il truffatore "era sempre molto persuasivo e prendeva di mira solo donne single, vedove o divorziate di successo sulla fine dei 40 anni".

Dopo aver perquisito il suo telefono, la polizia ha trovato i numeri di 27 donne elencate come sua moglie, ognuna classificata in base al luogo in cui viveva o alla professione. Le chiamava ad esempio "moglie dottore", "moglie avvocato", o "moglie Delhi". Swain ha confessato al funzionario di polizia che le donne, tutte professioniste istruite tra cui una contabile, due avvocati della Corte suprema e due insegnanti, credevano che avesse dieci anni meno e che sarebbero rimaste colpite dal suo (presunto) lavoro di "direttore dell'istruzione e della formazione sanitaria ” per il governo di Nuova Delhi.

Secondo le ricostruzioni Swain, un uomo non particolarmente affascinante, sarebbe nato in un piccolo villaggio dell'Odisha, si sarebbe sposato per la prima volta nel 1978 e ha avuto tre figli con la sua prima moglie, poi altri due con la seconda. L'uomo ha iniziato poi a stringere amicizia con donne, di solito divorziate di mezza età in cerca di compagnia o matrimonio, e ha iniziato a corteggiarle in maniera seriale. Successivamente, dal 2010 circa, ha iniziato a sfruttare i siti Web per donne in cerca di marito, per identificare le sue possibili vittime. "Ha usato più nomi ma si è sempre presentato come dottore o professore mentre cercava mogli online", ha detto Satpathy.

Una volta sposato, avrebbe gradualmente iniziato a chiedere soldi alle compagne o il trasferimento di beni a suo nome. A volte lamentava di avere difficoltà economiche “temporanee” e si faceva donare gioelli e ogni tipo di oggetti di valore delle mogli. Quando le aveva derubate il più possibile passava a sposarne un'altra. Usando documenti falsi, Swain avrebbe anche frodato 13 banche rubando circa 135mila euro usando 128 carte di credito contraffatte. Con i soldi sporchi ha anche aperto una catena di laboratori medici dove medici e altro personale sono rimasti per mesi senza paga.