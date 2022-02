Un altro stupro shock in India: violenza sessuale su una donna di 87 anni

Ha approfittato del fatto che fosse bloccata a letto, a causa della sua età avanzata, per stuprarla dopo essersi introdotto di nascosto in casa sua per mettere a segno un furto. A Delhi, la capitale dell'India, un uomo di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di aver violentato una donna di 87 anni, in un nuovo caso che sta facendo scalpore nella nazione asiatica. La polizia ha spiegato che il sospetto è uno spazzino che viveva vicino alla casa della vittima nella zona denominata Tilak Nagar. La donna, costretta a letto da un'infermità, era sola in casa domenica pomeriggio quando è stata aggredita e derubata.

Come riporta la Bbc la famiglia della vittima aveva accusato gli agenti di aver inizialmente registrato solo una denuncia per furto e non per stupro, affermazione però negata dalla polizia che ha invece sostenuto che è stata la famiglia stessa a denunciare inizialmente solo il furto per poi aggiungere la violenza carnale un giorno dopo. Un parente ha detto al quotidiano Indian Express che le forze dell'ordine avrebbe detto alla vittima e a sua figlia di non portare avanti il caso di stupro perché sarebbe stato "stressante" per loro. "La polizia ha registrato un caso di furto e non ci ha nemmeno informato" dell'assenza dell'altra accusa, ha detto l'uomo. L'87enne vive con la figlia, che al momento dell'aggressione non era in casa e quando è rientrata ha trovato sua madre ferita. La Commissione nazionale delle donne ha dichiarato ieri di aver scritto alla polizia di Delhi chiedendo un'azione contro gli agenti accusati adesso di non avevano reagito tempestivamente all'accaduto.

Nel 2020, un altro caso di stupro su anziani aveva sconvolto il Paese, e aveva riguardato una nonna di 86 anni a Delhi. Il problema degli è molto sentito nella nazione dopo il caso di una violenza sessuale di gruppo che avvenne su un autobus della capitale nel 2012 e in cui la vittima fu poi anche uccisa. Sull'onda dell'indignazione per il caso il Paese ha introdotto nuove dure leggi per punire gli stupri, inclusa la pena di morte in casi particolarmente orribili, e ha promesso di istituire tribunali accelerati per processare i casi, ma gli attivisti sostengono però che di fatto le cose nella realtà non sono molto cambiate.