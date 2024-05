Bus con una scolaresca in gita sbanda: almeno 11 morti

Una gita scolastica per festeggiare il diploma si è trasformata in tragedia. Un autobus con a bordo più di 60 studenti è andato a schiantarsi contro un’auto e tre moto causando una strage. È successo sull'isola di Giava, in Indonesia.

Secondo una prima ricostruzione sembra che il bus che trasportava la scolaresca abbia sbandato, per cause ancora da accertare, finendo contro gli altri veicoli. Avrebbe percorso a forte velocità una strada in discesa prima di finire la sua corsa contro un palo della luce. L'incidente potrebbe essere stato causato da un mal funzionamento dei freni.

Almeno 11 persone hanno perso, tra cui nove studenti delle scuole superiori. Le altre vittime sono un insegnante e un motociclista. Tredici i feriti gravi e 40 quelli lievi.