Un traghetto si capovolge e affonda: almeno 15 i morti

Almeno 15 passeggeri sono morti a causa dell'affondamento di un piccolo traghetto nei pressi dell'isola indonesiana di Sulawesi. Secondo quanto riferito dall'agenzia nazionale di ricerca e soccorso l'imbarcazione si è capovolta durante un breve viaggio di 20 minuti. A bordo c'erano altri 33 passeggeri, che sono stati soccorsi dopo l'incidente di domenica notte, ma 19 risultano ancora disperse.

Le foto condivise dall'agenzia di soccorso hanno mostrato corpi coperti da un panno sul pavimento dell'ospedale. La causa dell'affondamento, avvenuto intorno alla mezzanotte tra domenica 23 luglio e lunedì 24 luglio, non è ancora chiara. Di per certo si sa che l'imbarcazione era omologata solo per venti persone. Secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, Il traghetto si trovava ad appena 1 chilometro (poco più di mezzo miglio) nell'isola di Muna, a circa 200 km a sud di Kendari, la capitale della provincia del sud-est di Sulawesi. Il viaggio, tra due piccole città su entrambi i lati della baia di Mawasangka, doveva durare appena 20 minuti.

L'agenzia indonesiana ha riferito che delle squadre alla ricerca dei dispersi si stavano immergendo nel luogo in cui la nave è affondata. È inoltre in corso un pattugliamento delle acque limitrofe su dei gommoni. In Indonesia, un arcipelago di oltre 17mila isole, i traghetti sono una modalità di trasporto molto diffusa. Sono purtroppo molto comuni anche gli incidenti in mare, dato che gli standard di sicurezza sono molto bassi e permissivi, dato che spesso viene consentito il sovraccarico delle navi senza che siano provviste di adeguate attrezzature salvavita.