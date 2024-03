Vi spiego chi si sta arricchendo con la guerra in Ucraina

La corsa al riarmo scatenata dal conflitto in Ucraina sta facendo fare affari d'oro all'industria della difesa. Sia per sostenere Kiev, sia per migliorare il proprio arsenale militare, diverse nazione hanno iniziato a comprare nuovi e più sofisticati armamenti. E con la Russia di Vladimir Putin che è diventata oggetto di embarghi e boicottaggi, il posto libero lasciato (seppur in parte) da Mosca in questo settore è stato occupato da altre nazioni, in particolare la Francia di Emmanuel Macron, che ha superato la Federazione diventando il secondo esportatore a livello mondiale esportando dove la Russia non può più. Ma anche l'Italia sembra aver tratto vantaggio da questo trend, scalando la classifica e passando dal nono al sesto posto a livello mondiale per quanto riguarda le vendite.

La maggior parte dei Paesi europei sta incrementando la spesa per la difesa, e le importazioni di armi sono aumentate del 94% negli ultimi cinque anni, con l'Ucraina che è stata il maggior importatore del continente. Inutile dire che la nazione che di gran lunga detiene i primato del mercato sono gli Stati Uniti, le cui esportazioni sono letteralmente esplose negli ultimi anni, arrivando a superare il 40% dell'intero mercato globale. A fare un quadro della situazione è stato l'International Peace Research Institute di Stoccolma nella sua ultima analisi dei trasferimenti di armi.

E mentre Macron si mostra sempre più un falco in Europa, e comincia a parlare apertamente della possibilità di inviare truppe in Ucraina, la Francia sta aumentando considerevolmente i suoi affari nel settore delle armi. Secondo lo studio il Paese, principale produttore Ue di armamenti, nel periodo 2019-2023, ha aumentato significativamente la sua quota di mercato delle esportazioni rispetto al quinquennio precedente, portandola dal 7,2 all'11%. E questo anche grazie allo sforzo di penetrare in regioni prima tipicamente dominate dalle vendite di apparecchiature della Russia, come l'India.

Nello stesso periodo Mosca ha visto la sua quota di esportazioni globali di armi scendere dal 21% a circa l'11%, soprattutto a causa delle sanzioni contro la federazione. Il tutto mentre gli Stati Uniti hanno visto crescere la loro quota di esportazioni di armi a livello mondiale dal 34% al 42%, mostrandosi come quelli che più di tutti stanno traendo profitto dalla situazione.

Chi importa le armi

Nel periodo preso in considerazione dall'istituto, gli Stati europei hanno quasi raddoppiato le importazioni di armi, con un aumento di ben il 94%. Ma volumi molto più consistenti di armi sono finiti comunque in Asia e Oceania e in Medio Oriente, dove si trovano nove dei 10 maggiori importatori del pianeta. L'ascesa della Francia nella classifica degli esportatori, ad esempio, è dovuta a importanti accordi per il caccia Rafale di Dassault Aviation (nella foto), il fiore all'occhiello della nazione, con Qatar, Egitto e India. Quest'ultimo Paese è il più grande importatore di armi al mondo, con il 33% del suo import proveniente dalla Francia e il 36% dalla Russia. Non sembra un caso il fatto che il primo ministro indiano Narendra Modi sia stato l'ospite d'onore della celebrazione della Giornata della Bastiglia dello scorso anno.

L'Italia

Se si considerano gli altri 10 principali esportatori di armi dopo Stati Uniti, Francia e Russia, sono due le nazioni che hanno registrato un aumento delle vendite: Corea del Sud con un +12%, e l'Italia con un impressionante +86%. Il nostro Paese e quindi uno di quelli che ha saputo cavalcare meglio il trend, e il nostro principale mercato è il Medio Oriente: il 27% delle nostre armi arriva in Qatar, il 21 in Egitto e il 13 in Kuwait. Tra gli ordini che il nostro Paese ha già per il futuro (il periodo dopo il 2023), il Sipri segnala 52 aerei da combattimento, 31 elicotteri, otto navi da guerra, 98 carri armati e oltre 1.750 altri mezzi corazzati. Per quanto riguarda le importazioni, il nostro Paese ha diminuito le sue percentuali del 37%, passando dall'1,4% del mercato nel periodo 2014-2018 allo 0,9 nell'ultimo quinquennio. E in pratica acquistiamo tutte le nostre armi dagli Stati Uniti: ben il 95%, seguiti da Germania (1,8) e Francia (1,4).

La dipendenza mondiale dagli Usa

In generale gli Stati Uniti sono i principali esportatori di armi nel Vecchio continente, che acquista dal suo alleato ben il 55% del suo fabbisogno, una percentuale in forte crescita rispetto a prima dello scoppio della guerra in Ucraina, quando era del 35% (periodo 2014–18). Le esportazioni di armi degli Usa tra i due cinquenni presi in considerazione nello studio sono cresciute del 17% e la loro quota sul totale delle esportazioni di armi globali è passata dal 34% al 42%. Nel 2019-23 gli Stati Uniti hanno consegnato armi importanti a 107 Stati, un numero superiore a quello degli altri due maggiori esportatori messi insieme. Il volume di armi esportate dagli Stati Uniti nel 2019-23 è stato superiore del 282% a quello della Francia.