Influencer sale su una piattaforma proibita per scattare un selfie: cade nel vuoto e muore

Una influencer russa di 39 anni, Inessa Polenko, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nei pressi della città di Gagra (o Gagry), in Georgia. La donna è precipitata da una piattaforma sulla quale era salita per scattare un selfie "estremo", con alle spalle lo splendido panorama del Mar Nero. Come mostra drammatico video che sta circolando sui social (ma che preferiamo non mostrare), la 39enne stava per scattare la foto, quando ha perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto per circa 50 metri. Un filmato immortala gli ultimi istanti di vita della donna, una scena agghiacciante che termina con il corpo della donna gravemente ferita.

Secondo i media locali la zona in cui si trovava Inessa Polenko era "vietata" perché ritenuta pericolosa, ma la 39enne avrebbe ignorato le avvertenze, riuscendo a raggiungere la piattaforma metallica interdetta ai visitatori dalle autorità. Un gesto costato la vita alla 39enne, molto conosciuta sui social per i suoi contenuti sui viaggi e sui prodotti di bellezza. Un uomo che in quel momento si trovava insieme a lei ha tentato di afferrarla quando ha perso l'equilibrio, ma non ha fatto in tempo. La 39enne è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale, dove è deceduta il giorno seguente a causa delle gravi ferite riportate. Lo stesso punto panoramico era già stato teatro di un incidente simile circa 15 anni fa: una donna rischiò di cadere nel vuoto, ma venne tratta in salvo appena in tempo.