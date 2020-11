L’infermiera che cura i pazienti negazionisti: “In punto di morte continuano a dire che Covid-19 non esiste”

Qualche giorno fa un’infermiera americana che lavora nel reparto covid di un ospedale nel South Dakota ha condiviso su Twitter la propria esperienza di fronte a quei pazienti che, pur positivi al coronavirus e in punto di morte, rifiutano ancora di credere all’esistenza della malattia. Quei tweet sono diventati in breve tempo virale e Jodi Doering è stata intervista dalla Cnn, che ha suscitato molto scalpore.

“Le loro ultime parole sono: ‘Non può essere, non è reale’”, ha detto Doering parlando dei pazienti negazionisti che ha incontrato. Quelle persone, ha raccontato l’infermiera, continuano a rifiutare l’idea di essere malati di Covid-19, invocando altre diagnosi. Influenza, polmonite, persino cancro ai polmoni: tutto fuorché quella malattia che per loro non esiste e che quindi, non esistendo, non può uccidere. In alcuni casi, ha rivelato Doering, i pazienti arrivano a rifiutare l'offerta di un’ultima videochiamata con la famiglia a casa perché convinti di stare bene e di non essere vicini alla fine. Non tutti i pazienti sono così, ammette Doering, ma i negazionisti ci sono e sono quelli colpiscono di più.

South Dakota ER nurse Jodi Doering says her coronavirus patients often “don’t want to believe that Covid is real."



“Their last dying words are, ‘This can’t be happening. It’s not real.’ And when they should be... FaceTiming their families, they’re filled with anger and hatred.” pic.twitter.com/mxMBDgWcda — CNN (@CNN) November 16, 2020

Il racconto dell'infemiera sui pazienti negazionisti

“Ti dicono che ci deve essere un altro motivo per cui sono malati. Ti insultano e ti chiedono perché devi indossare tutta quella ‘roba’ visto che loro non hanno Covid-19 perché non reale. Sì, accade davvero e non riesco a smettere di pensarci”, aveva scritto su Twitter Jodi Doering.

“Queste persone pensano davvero che tutto questo non accadrà a loro. Smettono di urlarti addosso quando vengono intubati. È come un maledetto film dell’orrore che non finisce mai, senza titoli di cosa. Si torna indietro e si riparte ancora e ancora”.