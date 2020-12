L'infermiera risultata positiva 24 ore dopo aver somministrato il vaccino anti-Covid

In isolamento gli ospiti di una casa di riposo di Lleida, in Spagna

A Lleida, in Catalogna, un'infermiera è risultata positiva al coronavirus 24 ore dopo aver somministrato i primi vaccini anti Covid. Lo riporta El Pais, secondo il quale la donna faceva parte del team impegnato da domenica nella somministrazione del vaccino nella casa di riposo 'Balafia I' a Lleida. Le altre quattro persone che lavoravano con l'infermiera sono state messe in isolamento così come i 66 ospiti della struttura.