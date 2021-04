"Come sono invecchiato dopo un anno in terapia intensiva a combattere il Covid"

Sembra essere invecchiato di dieci anni eppure di mesi ne sono passati pochissimi. È bassato un solo anno in terapia intensiva a combattere il Covid insieme ai suoi colleghi, per vedere evidenti i segni dello stress sul suo corpo. Stanno facendo il giro dei social le due foto a confronto dell'infermiere spagnolo Victor Aparicio. Il sanitario a messo una accanto all'altra le due immagini che lo ritraggono sia un anno fa che adesso. Gli effetti dello stress sono assolutamente evidenti e sbalorditivi. Sia la barba che i capelli si sono tinti quasi completamente di bianco. Il viso è segnato da rughe profonde e i suoi occhi tradiscono l'ansia che ha dovuto patire in questo anno di pandemia in prima linea.

Le foto a confronto su Twitter

L'infermiere 40enne ha pubblicato le foto a confronto su Twitter scatenando tantissime reazioni. L'idea di confrontare le due immagini è venuta al sanitario dopo essersi scattato un selfie pochi giorni fa. Vedendosi particolarmente invecchiato ha spulciato tra le sue immagini e ha trovato uno screen risalente esattamente all'inizio dell'emergenza Coronavirus. Circa un anno fa, infatti, fu ospite del telegiornale di TeleCinco. In quell'occasione venne intervistato dall'emettente e sembra essere un'altra persona mettendo le immagini a confronto. Un anno di stress che si è manifestato per intero sul suo corpo con effetti evidenti. “Penso che il cambiamento esterno sia evidente. – ha scritto nel tweet - Non si può immaginare quello interiore”.

Un anno in terapia intensiva

Victor è stato impegnato quest'anno nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Gregorio Marañón di Madrid. Così come tantissimi suoi colleghi, la sua routine quotidiana è stata sconvolta dal virus. Ore e ore con i dispositivi di protezione addosso. Turni massacranti che vanno ben oltre la normale sopportazione. Il dolore di vedere tante persone non farcela nonostante i suoi sforzi. Tutto questo si è riverberato sul suo corpo con effetti sorprendenti. Le due foto messe a confronto sono diventate immediatamente virali. Tra i commenti al tweet c'è chi ha postato anche le foto dei soldati prima che partissero per le missioni e al loro ritorno facendo notare come fossero invecchiati e la loro condizione somigliasse a quelle degli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Covid.

I “negazionisti” dell'immagine

Tra i commenti non c'è solo solidarietà e riconoscenza per ciò che ha fatto l'infermiere. Qualcuno si è messo anche a spulciare tra le sue immagini di poche settimane fa ipotizzando che in realtà il cambiamento sia avvenuto solo nelle ultime settimane. In alcune immagini risalenti a febbraio in particolare il colore dei capelli non era bianco come nell'ultima immagine. Insomma è partita anche un'operazione di negazionismo del cambiamento dell'infermiere dimostrando che anche in queste situazioni c'è chi non crede agli effetti del Covid.