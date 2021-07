Influencer morta mentre provava a scattare un selfie estremo

L’influencer ed esploratrice di Hong Kong Sophia Cheung è morta mentre stava cercando di scattare un selfie estremo: è scivolata mentre era in bilico sul bordo di una cascata ed è precipitata. La notizia ha scioccato i fan ma anche chi non la conosceva. La donna, 32enne, non solo era amante dello sport, in particolare dell’escursionismo e del kayak, ma aveva anche una bimba piccola. Il suo profilo instagram è pieno di foto scattate avendo come sfondo paesaggi mozzafiato, dimostrando di avere amore per la natura e zero paura di esporsi anche in pose pericolose. Non era nuova a queste foto considerate estreme, tutto pur di avere una prospettiva ed una visuale diversa dalle altre per fare la differenza: stretti passaggi tra le rocce, cime, strapiombi e pendii.

Ed in effetti era molto seguita ed apprezzata per quelle foto mai volgari o appariscenti, ma che mettevano in luce panorami e momenti dedicati all’attività fisica. L’ultimo scatto però si è rivelato purtroppo fatale per la giovane donna. È accaduto sabato mattina. L’influencer era partita insieme a tre amici per un’escursione. La loro meta era Ha Pak Lai, un'area naturale panoramica nei pressi della cascata del torrente Tsing Dai. Proprio la cascata ha affascinato Sophia che ha voluto farsi un selfie con alle spalle la profondità della cascata d’acqua.

La scelta letale

Forse per trovare la prospettiva giusta si è sporta troppo o forse semplicemente è franato un po’ di terreno sotto ai piedi, sta di fatto che è scivolata ed è precipitata da un’altezza di cinque metri. Gli amici che erano con lei hanno assistito alla scena e hanno subito chiamato i soccorsi. Sophia è stata trasportata La donna è stata portata al Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital di Chai Wan ad Hong Kong ma le sue condizioni erano apparse subito critiche. Purtroppo quando è arrivata lì i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Quando la notizia si è sparsa i social sono stati invasi da messaggi di cordoglio e di stupore per quanto accaduto. Lei sempre così attenta e abituata a foto spettacolari in pose estreme, beffata dal bordo di una cascata. Nello spazio riservato alla biografia sul suo profilo social aveva scritto: “La vita dovrebbe essere divertente, non stupida”. Dava proprio l’idea di godersi la vita e di divertirsi mentre scattava quelle foto che la ritraevano in mezzo alla natura. Ora sotto quelle foto ci sono solo messaggi di cordoglio e pensieri per la sua famiglia.