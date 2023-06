Influencer muore per una sfida sui social: doveva perdere 100 chili

Aveva lanciato una sfida sui social: perdere 100 chili. Ma mentre si trovava in un centro specializzato per ala perdita di peso, ha avuto un malore ed è morta. Sotto i riflettori del media statale cinese Cnr news che poi, secondo la Cnn, avrebbe tentato di occultare la vicenda sul suo account Weibo. La vittima è una influencer di 21 anni, nome d'arte Cuihua.

Il suo caso ha sconvolto il Paese, alle preso con alti tassi di obesità, e sta alimentando un dibattito su come regolamentare l'industria degli influencer. I media statali hanno messo in guardia sui rischi dei campi di addestramento dove sempre più cinesi si recano per perdere peso. E molti opinionisti hanno puntato il dito sulle pressioni sociali a cui sono sottoposte soprattutto le donne cinesi per conformarsi agli standard di bellezza tradizionali.

Cuihua aveva documentato i suoi sforzi per perdere peso per le sue decine di migliaia di follower su Douyin, la versione cinese di TikTok. Ultimamente aveva pubblicato diversi video di se stessa durante intensi esercizi di allenamento, confessando di pesare 156 chili.