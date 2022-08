Cosa sappiamo sul focolaio di "influenza del pomodoro" scoppiato in India

In India c'è un nuovo virus: si tratta di un'infezione virale ribattezzata "influenza del pomodoro" che sembra colpire con maggior frequenza i bimbi di età inferiore a 5 anni. Il virus è stato rilevato per la prima volta il 6 maggio nello Stato meridionale del Kerala e al 26 luglio si contavano 82 casi. Nuove infezione sono state però segnalate di recente nel vicino stato del Tamil Nadu e nell'Odish. La malattia virale si diffonde con vesciche rosse e dolorose sul corpo (da qui il nome di "influenza del pomodoro"). L'infezione sembra colpire solo principalmente i bambini e non è mortale, tuttavia un nuovo virus suscita comunque delle preoccupazioni per cui gli scienziati stanno cercando di capirci qualcosa in più. Al momento sembra che il virus riesca a diffondersi tramite contatto ravvicinato, toccando superfici sporche o mettendo degli oggetti in bocca. Tra i sintomi sono stati segnalati I bambini infetti possono avere febbre, dolori articolari, mal di stomaco, mal di testa. Inoltre, come spiegavamo, sul corpo compaiono solitamente delle fastidiose vesciche rosse.