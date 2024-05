"Qualcuno potrebbe morire": così l'acqua inglese è diventata una fogna

È allarme in Inghilterra per lo stato della rete idrica: diversi test hanno evidenziato che nell'acqua che esce dai rubinetti di diverse aree del Paese si trovano virus, batteri, sostanze chimiche e radioattive. Insomma, è come bere l'acqua di una fogna. A denunciare il pericolo è stato Steve Reed, il responsabile per l’Ambiente dei laburisti, il partito ora all'opposizione nel Regno Unito che mette sotto accusa la privatizzazione delle risorse idriche: "La nostra acqua potabile - ha detto - non è più sicura e i nostri fiumi sono pieni di scarichi tossici".

"Questa estate qualcuno morirà"

A Devon - raccontano i media locali - è stato detto ai cittadini di bollire l'acqua che esce dal rubinetto prima di utilizzarla; nella regione alle porte della Cornovaglia si sono registrati decine di casi di dissenteria dovuti alla presenza del batterio dell’escherichia coli. Drammatica la previsione di Charles Watson, il fondatore di River Action Uk, che ha parlato davanti alla commissione per l'Ambiente: "Questa estate - ha detto - qualcuno morirà. Con le temperature che salgono, decine di migliaia di famiglie andranno sui fiumi, sulle spiagge, ai laghi: non sto esagerando, qualcuno morirà a causa di questi livelli patogeni".

Le parole di Watson non sembrano essere frutto di esagerazione: in uno dei più famosi laghi britannici, quello di Windermere, situato nel Lake District al confine con la Scozia, sono state riversate milioni di tonnellate di scarichi fognari, mentre qualche mese fa i partecipanti alla regata Oxford-Cambridge - che attraversa il Tamigi - hanno avvertito dei malori a causa del forte inquinamento del fiume che attraversa Londra.

"Andate a fare scorta di acqua minerale"

"I conservatori hanno distrutto la nostra industria idrica", ha tuonato Steve Reed. Nel mirino dei laburisti le aziende di fornitura delle acque, privatizzate dall'ex premier Margaret Thatcher: per limitare i costi scaricherebbero i residui in mare o nei fiumi senza precauzioni mentre annunciano nuovi aumenti delle tariffe.

Secondo gli studi, solo il 16 per cento dei corsi d'acqua inglesi raggiungerebbe un buon livello biologico e nessuno di essi supererebbe i test per l'inquinamento chimico. "Le aziende idriche - ha spiegato il deputato Clive Lewis - da quando sono state privatizzate nel 1989 hanno accumulato miliardi di debiti facendo arricchire gli azionisti. Quelle aziende hanno pagato 1,4 miliardi di dividendi solo nel 2022, lo stesso anno in cui 11 di loro sono state multate per aver mancato gli obiettivi di qualità". Nel Labour c'è chi chiede la statalizzazione dell'industria idrica, anche alla luce della disastrosa gestione dei privati: la Thames Water, società che rifornisce d’acqua Londra, è sull’orlo della bancarotta e per salvarla sarà necessario un intervento pubblico.

"Alla radice dei problemi - spiega ancora Lewis - c’è l’incapacità di costruire le infrastrutture necessarie per affrontare il cambiamento climatico, che anche in Inghilterra sta causando con sempre più frequenza inondazioni e siccità che mettono a dura prova la rete idrica. Nel frattempo, non resta che andare al supermercato a fare scorta di acqua minerale".